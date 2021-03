Coronavirus, i dati di martedì 23 marzo: a Monza e Brianza altri 263 positivi

In regione nelle ultime 24 ore sono aumentati di 3.643 unità a fronte tuttavia di 3.851 dimessi. 14 in più i ricoveri in terapia intensiva e 213 in non intensiva. Registrati purtroppo altri 99 decessi.