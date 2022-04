Coronavirus, i dati di martedì 12 aprile: +989 contagi a Monza e Brianza, altre 26 vittime in Lombardia Non si abbassa il tasso di contagi in Lombardia, ma è molto basso l’aumento di ricoveri per Covid. Resta invece alto il numero di vittime: altre 26 in un giorno.

Resta inchiodato sopra il 12% il rapporto fra tamponi Sars-Cov2 e casi positivi: lo rivelano i dati diffusi dalla Regione Lombardia, che martedì 12 aprile ha verificato 11.699 contagi a fronte di 90.620 test (12,8%).

Nonostante la diffusione, a ratifica della più bassa pericolosità della variante per chi non ha un quadro clinico fragile, si contano un solo paziente in più in terapia intensiva (43 ora in tutta la regione) e un solo letto in più occupato per Covid (ora 1.105). A restare alti sono invece i decessi: +26 in un giorno, che porta il totale da inizio pandemia a 39.500 vittime in Lombardia.

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.712 di cui 1.564 a Milano città

Bergamo: 834

Brescia: 1.471

Como: 713

Cremona: 365

Lecco: 520

Lodi: 164

Mantova: 647

Monza e Brianza: 989

Pavia: 667

Sondrio: 155

Varese: 1.117

