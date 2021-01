Coronavirus, i dati di lunedì 4 gennaio: +73 positivi a Monza e Brianza, altre 27 vittime in Lombardia I dati della diffusione del nuovo coronavirus in Lombardia indicano la riduzione dei ricoveri negli ospedali, molte dimissioni, +27 vittime. A Monza e Brianza il 4 gennaio +73 positivi.

L’altalena dei contagi dice 73 nuovi positivi a Monza e Brianza nella giornata di lunedì 4 gennaio: i dati, come ormai noto, dipendono dal numero dei tamponi effettuati e dall’arrivo dei risultati alla Regione, quindi tendono a essere molto ondivaghi. L’andamento, per ora, conferma comunque un generale arretramento dell’espansione dell’epidemia, anche se ci troviamo a due settimane di distanza dalla riapertura delle attività commerciali con il passaggio della Lombardia a zona arancione prima del periodo delle feste - una decisione, potenzialmente, di innesco della diffusione del nuovo coronavirus. Saranno i prossimi giorni a confermare o smentire l’andamento.

Intanto, per il 4 gennaio, i risultati di 8.161 tamponi (cifra bassa rispetto ai giorni precedenti) che hanno segnalato 863, quindi circa un decimo dei test effettuati. Aumentano guarigioni e dimissioni dagli ospedali in Lombardia: 5.104 in ventiquattro ore, che porta il totale delle persone uscite dall’incubo dall’inizio dell’epidemia a 407.902. Diminuisce anche la presenza in ospedale, in Regione: -5 ricoverati in terapia intensiva (oggi 484 pazienti) e -40 negli altri reparti (ora 3.227 in totale). Aumentano i morti: +27, cifra che porta il totale delle vittime lombarde a 25.344 da marzo.

I nuovi casi per provincia

Milano: 243 di cui 89 a Milano città

Bergamo: 38

Brescia: 302

Como: 37

Cremona: 18

Lecco: 21

Lodi: 9

Mantova: 66

Monza e Brianza: 73

Pavia: 29

Sondrio: 0

Varese: 14

