Coronavirus, i dati di lunedì 22 marzo: dimezzati i tamponi, dimezzati i contagi (+262 a Monza e Brianza) Sono 262 i nuovi positivi a Monza e Brianza nella giornata di lunedì 22 marzo: un dato basso determinato dal basso numeri di tamponi, la metà dei giorni precedenti. Aumentano i ricoveri in tutta la Lombardia, anche nelle intensive.

Sono meno i nuovi positivi di lunedì 22 marzo? Il motivo è semplice: sono dimezzati i risultati dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ma è più alto il tasso di contagio che in Lombardi aè del 9,6%, di un punto di media più alto degli ultimi giorni.

Nella giornata sono 2.105 i nuovi contagiati registrati in tutta la regione, a fronte di 21.732 tamponi. E se i guariti o dimessi nelle stesse 24 ore sono stati 9.240, cifra che porta il totale dall’inizio dell’epidemia a 571.586 persone, allo stesso tempo crescono i numeri dei ricoveri in ospedale: +16 pazienti in terapia intensiva (ora 822 in Lombardia) e +26 negli altri reparti Covid (ora 6.952). La regione fa i conti con altre 77 vittime di Sars Cov 2, numero che porta il totale dall’inizio dell’epidemia a 29.876 morti.

I nuovi casi per provincia

Milano: 691 di cui 267 a Milano città

Bergamo: 217

Brescia: 374

Como: 71

Cremona: 77

Lecco: 81

Lodi: 19

Mantova: 14

Monza e Brianza: 262

Pavia: 66

Sondrio: 45

Varese: 130

