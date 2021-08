Coronavirus, i dati di lunedì 16 agosto: 138 nuovi positivi in Lombardia, +9 a Monza e Brianza Sono 138, in Regione Lombardia, i nuovi positivi al coronavirus. Di questi, 9 sono stati trovati in provincia di Monza e Brianza.

In Lombardia diminuiscono i due unità i ricoverati nelle terapie intensive, sono adesso 40. A fronte di 5.960 tamponi effettuati, sono 138 i nuovi positivi (2,3% il tasso di positività): nessun nuovo caso in provincia di Sondrio. I ricoveri non in terapia intensiva aumentano di tre. Sono tre anche i decessi nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 33.860.

I nuovi casi per provincia: Milano: 43 di cui 12 a Milano città; Bergamo: 4; Brescia: 2; Como: 3; Cremona: 1; Lecco: 8; Lodi: 1; Mantova: 10; Monza e Brianza: 9; Pavia: 6; Sondrio: 0; Varese: 38.

