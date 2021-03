Coronavirus, i dati di lunedì 15 marzo: +373 positivi a Monza e Brianza, aumentano i ricoveri in Lombardia

Altre 135 persone ricoverate in ospedale in Lombardia per Covid nella giornata di lunedì 15 marzo: aumentano i contagi, a Monza e Brianza +373 con meno tamponi. I morti in regione sono ora 29.299.