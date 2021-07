Coronavirus, i dati di lunedì 12 luglio: zero contagi a Monza e Brianza, pochi tamponi in Lombardia Un’altra giornata senza contagi a Monza e Brianza nell’epidemia da nuovo coronavirus, dicono i dati regionali. I tamponi però sono stati pochi in tutta la Lombardia.

Un’altra giornata a zero contagi da Sars Cov2 nella provincia di Monza e Brianza: lo riferiscono i dati raccolti dalla Regione Lombardia che, lunedì 12 luglio, ha diffuso i risultati di 8.701 tamponi (una cifra piuttosto bassa) in cui sono risultati positivi solo 95 lombardi. In tutta la regione sono diminuiti i ricoveri in terapia intensiva (-1, ora 36) ma sono cresciuti quelli negli altri reparti (+4, in totale 128). C’è stata un’altra vittima per Covid, che porta il totale a 33.800.

I nuovi casi per provincia

Milano: 30 di cui 23 a Milano città

Bergamo: 6

Brescia: 7

Como: 2

Cremona: 8

Lecco: 0

Lodi: 7

Mantova: 2

Monza e Brianza: 0

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 13

