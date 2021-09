Coronavirus, i dati di giovedì 2 settembre: +32 positivi a Monza e Brianza, scendono i ricoveri regionali

Sotto controllo l’epidemia da coronavirus in Lombardia e a Monza e Brianza: giovedì 2 settembre sono 32 i nuovi positivi registrati nella provincia briantea. Scendono i ricoveri totali in regione, aumentano i casi in terapia intensiva.