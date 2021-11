Coronavirus, i dati di giovedì 11 novembre: crescono i ricoveri in Lombardia Sono in aumento i ricoveri in Lombardia, sia nei reparti Covid sia in terapia intensiva nella giornata di giovedì 11 novembre. A fronte di 130.809 tamponi, 1.066 nuovi positivi, un decimo a Monza e Brianza.

Meno dell’1% dei test effettuati in Regione Lombardia ha rivelato un contagio Covid: lo 0,8% nella giornata di giovedì 11 settembre. I tamponi sono stati 130.809 per 1.066 nuovi positivi in un 24 ore in cui i pazienti in terapia intensiva sono saliti di 3 (ora 45 persone in Lombardia) e 7 negli altri reparti (ora 409). Ci sono state anche 6 vittime, che porta il totale a 34.216 dall’inizio della pandemia sul territorio regionale: più o meno come se fosse scomparsa Brugherio in meno di due anni.

I nuovi casi per provincia

Milano: 294 di cui 133 a Milano città

Bergamo: 66

Brescia: 134

Como: 79

Cremona: 40

Lecco: 24

Lodi: 20

Mantova: 47

Monza e Brianza: 106

Pavia: 41

Sondrio: 30

Varese: 129

© RIPRODUZIONE RISERVATA