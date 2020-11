Coronavirus, i dati di domenica 8 novembre: +877 positivi a Monza e Brianza, +452 persone ricoverate in Lombardia Ci sono altre 452 persone ricoverate in un giorno negli ospedali della Lombardia, 40 sono in terapia intensiva: sono i dati dell’epidemia di coronavirus in Regione domenica 8 novembre, quando Monza e Brianza registrano +877 positivi al tampone.

Sono quasi 500 i nuovi ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia, tra terapie intensive e altri reparti: lo dicono i dati diffusi dalla Regione domenica 8 novembre. A fronte dei risultati di 38.188 tamponi arrivati nel corso del giorno sono risultate positive 6.318 persone (di cui 323 debolmente positivi e 49 a seguito di test sierologico). Di queste, 877 sono in provincia di Monza e Brianza. Nella stessa giornata sono state registrate 1.420 nuove guarigioni o dimissioni dagli ospedali (ora il totale dall’inizio della pandemia è 110.001), ma continuano a crescere i numeri dei ricoverati in terapia intensiva in Lombardia (+40, ora 650) e quelli negli altri reparti (+412, ora 6.225). Sono morte altre 117 persone: i decessi lombardi per Covid-19 sono ora 18.343.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.956, di cui 1.204 a Milano città

Bergamo: 123

Brescia: 545

Como: 174

Cremona: 99

Lecco: 136

Lodi: 57

Mantova: 135

Monza e Brianza: 877

Pavia: 313

Sondrio: 114

Varese: 620

