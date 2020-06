Coronavirus, i dati di domenica 7 giugno di Regione Lombardia: +2 casi a Monza e in Brianza Il quotidiano bollettino della Regione conferma il calo dei contagiati (ieri erano 4 in più); il totale ammonta ora a 5.573 casi. In tutto il territorio regionale attualmente i positivi sono 19.420, 79 in meno di sabato. Altri 21 decessi.

Solo due nuovi contagi in più da coronavirus nelle ultime 24 ore, da sabato 6 a domenica 7 giugno, in tutta la Brianza. Ieri erano stati quattro. Un trend in calo che porta i contagiati complessivi in provincia da inizio emergenza a 5.573 casi. I numeri, ufficiali, sono stati divulgati come avviene quotidianamente, dalla Regione Lombardia.

In tutto il territorio regionale attualmente i positivi sono 19.420, 79 in meno di sabato, 183 i pazienti guariti/dimessi (54.505), tre quelli che hanno lasciato la terapia intensiva (107). Altre ventuno persone sono decedute portando il totale dei morti per Covid-19 a 16.270. Effettuati altri 8.005 tamponi (821.977) e la percentuale di casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri è solo al 1,6%.

