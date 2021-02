Coronavirus, i dati di domenica 7 febbraio: 1.515 nuovi casi in Lombardia (+130 a Monza e Brianza) Sono 1.515 i nuovi casi di contagi da coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Crescono di 130 unità le persone che hanno contratto il virus in Provincia di Monza e Brianza.

Sono 1.515 i nuovi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 27.624 tamponi effettuati, su un totale di 5.687.920 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di domenica 7 febbraio diffuso come sempre da Regione Lombardia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 58 decessi (+8 rispetto a sabato 6) che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 27.453. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 3.467, di cui 358 in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri), e 3,467 nei reparti Covid normali (-73) mentre in isolamento domiciliare ci sono 45.015 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 473.192 (+926 rispetto a ieri). I nuovi positivi sono 1.515 (di cui 109 debolmente positivi) per un tasso di positività (il rapporto tra tamponi effettuati e quelli positivi) pari al 5,4%.

Questi i nuovi casi suddivisi per Provincia:

Milano: 392 di cui 141 a Milano città;

Bergamo: 50;

Brescia: 430;

Como: 78;

Cremona: 54;

Lecco: 43;

Lodi: 36;

Mantova: 91;

Monza e Brianza: 130;

Pavia: 78;

Sondrio: 27;

Varese: 73.

