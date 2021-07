Coronavirus, i dati di domenica 4 luglio: 12 nuovi contagi a Monza e in Brianza, un decesso in Lombardia Rispetto al dato del 3 luglio in Lombardia i contagi sono in calo, lo stesso i pazienti ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari degli ospedali della regione. Sono 195 i pazienti Covid, 13 in meno dei quali 44 nelle terapie intensive (-1).

Dodici nuovi casi di contagio da Covid 19 in provincia di Monza e Brianza, mentre in tutta la Lombardia i nuovi casi sono stati 131 (25.866 tamponi eseguiti). I dati del 4 luglio sono stati diramati dal ministero della Salute. Un decesso in regione (33.786 da febbraio 2020). Rispetto al dato del 3 luglio in Lombardia i contagi sono in calo, lo stesso i pazienti ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari degli ospedali della regione. Sono 195 i pazienti Covid, 13 in meno dei quali 44 nelle terapie intensive (-1). Non si sono registrati nuovi ingressi in terapia intensiva. Aumentano anche i guariti/dimessi.

A livello provinciale, 53 i casi di contagio nella provincia di Milano, 4 a Como, 7 a Bergamo, 6 a Brescia, 7 a Varese, 5 nel Mantovano 5, 15 i casi nel Lodigiano, 2 i casi in provincia di Cremona e 3 in quella di Lecco.Nessun nuovo caso nelle province di Sondrio e Pavia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA