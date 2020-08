Coronavirus, i dati di domenica 30 agosto: 22 nuovi positivi a Monza e Brianza , +235 in Lombardia e +1.365 in Italia I dati aggiornati: in regione il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,8%. Costante l’aumento dei guariti e dimessi (+48), due in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva (20), 3 i decessi.

Sono stati ancora 22 i nuovi positivi registrati a Monza e in Brianza nelle ultime 24 ore mentre in regione sono stati complessivamente 235 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico) con 12.863 tamponi effettuati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,8%. A Sondrio non si registra alcun contagio. Costante l’aumento del numero dei guariti e dimessi (+48), due in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva (20), tre i decessi.

I dati di oggi: i tamponi effettuati: 12.863, totale complessivo: 1.586.967; i nuovi casi positivi: 235 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 76.248 (+48), di cui 1.283 dimessi e 74.965 guariti; in terapia intensiva: 20 (+2); i ricoverati non in terapia intensiva: 194 (+9); i decessi, totale complessivo: 16.863 (3)

I nuovi casi per provincia: Milano: 80, di cui 45 a Milano città; Bergamo: 17; Brescia: 28; Como: 25; Cremona: 2; Lecco: 6; Lodi: 2; Mantova: 16; Monza e Brianza: 22; Pavia: 12; Sondrio: 0; Varese: 12.

A livello nazionale i nuovi postivi nelle ultime 24 ore sono 1.365 (+0,5%; ieri +1.444); +4 i deceduti (+1) mentre 312 sono stati i pazienti guariti/dimessi +0,2% (+1.322). Attualmente i soggetti positivi certi sono 24.205 (+1.049, +4,5%; ieri +121); 81.723 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (99.108). Salgono i pazienti ricoverati con sintomi, +83 (1.251) dei quali 86 in terapia intensiva (+7).

