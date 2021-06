Coronavirus, i dati di domenica 20 giugno: 16 nuovi contagi a Monza e in Brianza, in Lombardia lieve aumento dei ricoveri Sono +145 i nuovi contagi in regione, due i decessi. Negli ospedali lombardi sono 77 i pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive, in lieve calo (-3), mentre sono 408 i ricoverati per Covid non in terapia intensiva (+6)

Sedici i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore a Monza e in Brianza (-3 rispetto ai 19 di sabato), 145 in Lombardia su 28.579 tamponi eseguiti. Sono i dati di domenica 20 giugno del quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia. Due i decessi. Negli ospedali lombardi sono 77 i pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive, in lieve calo (-3), mentre sono 408 i ricoverati per Covid non in terapia intensiva (+6). Sono 793.279 i guariti/dimessi.

Brianza a parte, a Milano e nell’area metropolitana sono 66 i casi individuati, 1 in provincia di Como, 11 in quella di Bergamo e 19 in quella di Brescia. Sei i nuovi casi a Varese e provincia, 4 nel Mantovano e 5 in provincia di Pavia come in quella di Sondrio. Due i nuovi contagi in provincia di Cremona, 6 in quella di Lecco e 1 a Lodi.

