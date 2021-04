Coronavirus, i dati di domenica 18 aprile: altri 64 morti per Covid in Lombardia, i nuovi positivi a Monza e Brianza sono 179

Sono 179 i nuovi positivi a Monza e Brianza nella giornata di domenica 18 aprile: la terza provincia per contagi. In Lombardia altri 64 morti per la pandemia. Diminuiscono però i numeri dei ricoveri.