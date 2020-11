Coronavirus, i dati di domenica 15 novembre: in Lombardia altri 181 morti, a Monza ben 1.140 nuovi contagi. L’Istituto Tumori: Covid già presente nell’estate 2019 In Lombardia, secondo i dati diffusi dalla Regione, oltre 8mila persone sono state contagiate dal Covid-19. Di queste, ben 1.140 risiedono nella Provincia di Monza e Brianza. Studio dell’Istituto Tumori di Milano: il virus circolava già nell’estate 2019.

I nuovi positivi al Covid in tutta Regione Lombardia sono 8.060 (di cui 479 ’debolmente positivi’ e 83 a seguito di test sierologico) a fronte di 38.702 tamponi. Lo comunica, nel quotidiano bollettino, la stessa Regione, specificando che il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 20.83%. Sono ora 837 le persone ricoverate in terapia intensiva (+20) mentre sono 160 i posti letto occupati in più nelle terapie non intensive (totale 7.781). Nelle ultime 24 ore sono morti per il virus 181 persone, oltre venti in più rispetto al giorno precedente; il totale dall’inizio della pandemia è arrivato a quota 19.367 in Lombardia. Sono 1.617 i guariti/dimessi del giorno.

Per quanto riguarda i dati per Provincia, ecco i numeri dei nuovi casi per provincia: Milano: 3.302, di cui 1.266 a Milano città; Bergamo: 354; Brescia: 644; Como: 425; Cremona: 82; Lecco: 329; Lodi: 149; Mantova: 214; Monza e Brianza: 1.140; Pavia: 465; Sondrio: 92; Varese: 684.

Inanto ha del clamoroso la notizia che il virus SarsCov2 circolava in Italia già a settembre 2019, dunque ben prima di quanto si è pensato finora. La conferma arriva da uno studio dell’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena, che ha come primo firmatario il direttore scientifico Giovanni Apolone, pubblicato sulla rivista Tumori Journal. Analizzando i campioni di 959 persone, tutte asintomatiche, che avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 e marzo 2020, l’11,6% (111 su 959) di queste persone aveva gli anticorpi al coronavirus, di cui il 14% già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020, e il maggior numero (53,2%) in Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA