Coronavirus, i dati di domenica 11 ottobre: +1.032 positivi in Lombardia, +143 (in aumento) a Monza e Brianza In lieve calo i nuovi contagi in regione ma aumentano in Brianza, seconda provincia per numero di nuovi casi in Lombardia; eseguiti 15.590 tamponi, per una percentuale di positivi pari al 6,6%. Ventinove in più i ricoverati. Tre i decessi.

Altri 143 (sabato 10 ottobre +113), sui 1.032 in Lombardia, domenica 11 ottobre, sono i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, seconda, dietro solo a Milano e area metropolitana. Eseguiti 15.590 tamponi, per una percentuale di positivi pari al 6,6%. Ventinove in più i ricoverati, quattro in terapia intensiva. Tre i decessi.

I dati completi: i tamponi effettuati: 15.590, totale complessivo: 2.318.988; i nuovi casi positivi: 1.032 (di cui 90 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 83.190 (+202), di cui 1.449 dimessi e 81.741 guariti; in terapia intensiva: 48 (+4); i ricoverati non in terapia intensiva: 433 (+25); i decessi, totale complessivo: 16.985 (+3)

I nuovi casi per provincia: Milano: 460, di cui 211 a Milano città; Bergamo: 29; Brescia: 72; Como: 36; Cremona: 35; Lecco: 13; Lodi: 17; Mantova: 10; Monza e Brianza: 143; Pavia: 103; Sondrio: 11; Varese: 58.

A livello nazionale, +5.456 i positivi nelle ultime 24 ore, 26 i decessi, 1.184 i guariti dimessi. Effettuati 104.658 tamponi. Sono 4.519 i pazienti ricoverati con sintomi (+183) dei quali 420 in terapia intensiva (+30).

© RIPRODUZIONE RISERVATA