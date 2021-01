Coronavirus, i dati di domenica 10 gennaio: aumentano i ricoverati in tutti i reparti, a Monza e Brianza +214 contagi Aumentano i ricoverati nei reparti di terapia intensiva e in quelli normali; impennata dei contagi in Regione, +3.267 in una giornata. Nella Provincia di Monza e Brianza i nuovi casi sono 214.

Sono 18.627 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime ore, a fronte di 139.758 tamponi effettuati, su un totale di 27.891.393 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 361 i decessi per un totale di 78.755 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.276.491 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 579.932 di cui 553.890 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.427 di cui 2.615 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.617.804 con un incremento di 11.174 nelle ultime 24 ore. La Regione con il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, è la Lombardia (3.267), seguita da Emilia Romagna (2.193), Veneto (2.167), Lazio (1.746) e Sicilia (1.733).

Proprio in Lombardia i dati peggiorano sensibilmente. A fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi contagiati, con un tasso di positività che risale al 13% (sabato 9 era al 10%). In crescita i ricoveri sia in terapia intensiva (+3, in totale 459) sia negli altri reparti (+21, in totale 3.598). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 59, per un totale complessivo di 25.787 morti in regione dall’inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 847. Questi i dati relativi alle Province: Milano 594 (di cui 194 a Milano città), Bergamo 195, Brescia 522, Como 423, Cremona 92, Lecco 116, Lodi 42, Mantova 190, Monza e Brianza 214, Pavia 206, Sondrio 78, Varese 541.

