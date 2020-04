Coronavirus, i dati della Regione di venerdì 24 aprile: a Monza e Brianza 55 positivi in più (4.372) In provincia di Monza e Brianza si è registrato un incremento in linea con i giorni precedenti, nella media di cinquanta tamponi positivi. I dati per province

Altri mille positivi in più in Lombardia (1.091) per arrivare a quota 71.256 (+1.091), altri 166 vittime ufficiali per Covid-19 (13.106) dall’inizio dell’emergenza, ma anche altre 34 persone che sono uscite dalle terapie intensive (ora sono 756 i ricoverati) e 401 in meno ospedalizzate (ora 8.791 in totale).

Il dettaglio per province:

Bergamo: 11.002 (+56), ieri 10.946 (+98) e l’altro ieri 10.848 (+60)

Brescia: 12.475 (+167), ieri 12.308 (+130) e l’altro ieri 12.178 (+100)

Como: 2.871 (+107), ieri 2.764 (+83) e l’altro ieri 2.681 (+89)

Cremona: 5.867 (+60), ieri 5.807 (+101) e l’altro ieri 5.706 (+65)

Lecco: 2.149 (+17), ieri 2.132 (+23) e l’altro ieri 2.109 (+16)

Lodi: 2.836 (+3), ieri 2.833 (+46) e l’altro ieri 2.787 (+36)

Monza e Brianza: 4.372 (+55), ieri 4.317 (+64) e l’altro ieri 4.253 (+42)

Milano: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano città, ieri 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano città, l’altro ieri 17.000 (+480)

Mantova: 3.057 (+35), ieri 3.022 (+45), l’altro ieri 2.977 (+44)

Pavia: 3.991 (+117), ieri 3.874 (+76) e l’altro ieri 3.798 (+93)

Sondrio: 1.088 (+32), ieri 1.056 (+44) e l’altro ieri 1.012 (+46)

Varese: 2.376 (+36), ieri 2.340 (+38) e l’altro ieri 2.302 (+51)

