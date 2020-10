Coronavirus, i dati dell’8 ottobre: +90 nuovi casi a Monza e Brianza, 683 in Lombardia Sono 90 in nuovi casi di positività al coronavirus registrati a Monza e Brianza nella giornata di giovedì 8 ottobre: il numero in Regione è +683.

Salgono i numeri in Lombardia: sono +90 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, +683 i nuovi positivi in tutto con 22.069 tamponi effettuati. La percentuale sale al 3%. È il bollettino quotidiano di Regione Lombardia per giovedì 8 ottobre 2020.

Dei nuovi positivi 71 sono ’debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico. Crescono anche i guariti/dimessi che sono +153 per un totale complessivo di 82.484, di cui 1.427 dimessi e 81.057 guariti.

Un ricovero in più in terapia intensiva (41), +22 non in terapia intensiva (361). Un nuovo decesso per un totale di 16.979 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 282, di cui 133 a Milano città

Bergamo:40

Brescia:60

Como: 28

Cremona: 6

Lecco: 21

Lodi: 9

Mantova: 12

Monza e Brianza: 90

Pavia: 42

Sondrio: 21

Varese: 43

