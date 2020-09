Coronavirus, i dati dell’11 settembre: +31 a Monza e Brianza, +257 in Lombardia Ancora alti i numeri del contagio da nuovo coronavirus a Monza e Brianza: +31 in un giorno, dicono i dati della Regione per l’11 settembre. In Lombardia +257 nuovi positivi.

Sono 31 i nuovi positivi registrati dalla Regione in Provincia di Monza e Brianza nella giornata di venerdì 11 settembre: uno dei dati più delle ultime settimane, da quando - dopo ferragosto - il contagio è tornato a salire. In tutta la Regione i contagiati accertati sono stati 257 con 17.986 tamponi realizzati, cioè l’1,42% del totale. I guariti o dimessi dagli ospedali sono stati in un giorno 114, che portano il totale lombardo a 77.318, mentre i ricoverati in terapia intensiva scendono di 3 (sono 27) e negli altri reparti di 10 (sono 246). Ci sono altre 4 vittime di Covid in lombardi:il totale dei decessi è ora di 16.896.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 78, di cui 42 a Milano città

Bergamo: 15

Brescia: 41

Como: 6

Cremona: 4

Lecco: 6

Lodi: 3

Mantova: 22

Monza e Brianza: 31

Pavia: 21

Sondrio: 0

Varese: 23

