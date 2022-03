Coronavirus, i dati dell’11 marzo: i numeri di Monza Brianza e Lombardia (9,7 %) Il bollettino della Regione di venerdì 11 marzo 2022: sono 500 i nuovi casi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza, sono 5.861 in Lombardia A con 60.094 tamponi effettuati e un tasso di positività che sale al 9,7%

Sono 500 i nuovi casi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza, sono 5.861 in Lombardia A con 60.094 tamponi effettuati e un tasso di positività che sale al 9,7%, a conferma di una inversione di tendenza nazionale. È il bollettino della Regione di venerdì 11 marzo 2022.

Negli ospedali lombardi c’è 1 ricoverato in più in terapia intensiva (73) e +7 non in terapia intensiva (783). Sono 19 i decessi per un totale complessivo di 38.889 persone morte da inizio emergenza. Uno registrato a Monza e provincia (2.962).

I nuovi casi per provincia: Milano: 2.013 di cui 968 a Milano città; Bergamo: 358; Brescia: 646; Como: 406; Cremona: 196; Lecco: 205; Lodi: 98; Mantova: 249; Monza e Brianza: 500; Pavia: 304; Sondrio: 93; Varese: 499.

