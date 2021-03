Coronavirus, i dati dell’11 marzo: a Monza e Brianza +570 positivi, in Lombardia 5.800 con record di tamponi Il bollettino della Regione di giovedì 11 marzo 2021: sono +570 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono +5.849 in Lombardia con il record di 62.222 tamponi effettuati per una percentuale di positività del 9,4%. Risalgono i decessi: +81.

Sono +570 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono +5.849 in Lombardia con il record di 62.222 tamponi effettuati per una percentuale di positività del 9,4%. È il bollettino della Regione di giovedì 11 marzo 2021.

Ancora in crescita i ricoveri con +28 ingressi in terapia intensiva (645), +134 negli altri reparti (5.718).

In aumento anche i decessi: +81 per un totale complessivo di 29.004.

I guariti/dimessi sono 2.167 per un totale complessivo di 532.961, di cui 4.841 dimessi e 528.120 guariti.

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.394 di cui 563 a Milano città; Bergamo: 338; Brescia: 1.124; Como: 396; Cremona: 228; Lecco: 208; Lodi: 87; Mantova: 258; Monza e Brianza: 570; Pavia: 439; Sondrio: 107; Varese: 602.

