Coronavirus, i dati dell’11 luglio: +27 a Monza e Brianza, cresce il tasso di positività in Lombardia Sfiora l’1% il tasso di positività al nuovo coronavirus in Lombardia dopo tanti giorni allo 0.6%: è in crescita. A Monza e Brianza domenica 11 luglio +27 contagi.

Sale come previsto il tasso di positività al nuovo coronavirus nel territorio della Lombardia: nella giornata di domenica 11 luglio i sanitari hanno registrato un aumento di 250 casi di contagio che passa allo 0,9%. RIspetto alle 24 ore precedenti, in cui erano stati verificati -6 pazienti nei reparti ospedalieri Covid, i ricoveri salgono di 3, mentre ne in terapia intensiva il numero resta stabile in Lombarida a 37 (ma il giorno precedente erano cresciuti di 2). Nonostante il basso numero di test (26.712) i casi rivelano un tasso di positiva che sfuora l’1% quando nei giorni precedenti si attestava allo 0,6%.

I dati per provincia

Milano: +62 (ieri +82)

Bergamo: +10 (ieri +6)

Brescia: +33 (ieri +15)

Como: +9 (ieri +4)

Cremona +30 (ieri +12)

Lecco: +2 (ieri 0)

Lodi: +23 (ieri +9)

Mantova: + (ieri +7)

Monza e Brianza: +27 (ieri =)

Pavia: +11 (ieri +13)

Sondrio: +1 (ieri +1)

Varese: +26 (ieri +24)

