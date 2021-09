Coronavirus, i dati dell’1 settembre: 70 nuovi positivi a Monza e in Brianza, 688 in Lombardia (1,3%) e sei decessi Il bollettino della Regione per mercoledì 1 settembre: sono 70 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono 688 in Lombardia con 50.244 tamponi effettuati e un tasso di positività di 1,3%. Sei i decessi.

Sono 70 i nuovi positivi a Monza e in Brianza (in crescita rispetto alla media dell’ultima settimana), sono 688 in Lombardia con 50.244 tamponi effettuati e un tasso di positività stabile di 1,3%. È il bollettino della Regione per mercoledì 1 settembre 2021.

In generale sono +1 i ricoverati in terapia intensiva (46) e +6 negli altri reparti (3599. Sono +6 i decessi per un totale complessivo di 33.923 persone morte da inizio emergenza. Nessuno registrato a Monza e in Brianza che conferma il dato di 2.535 morti.

I nuovi casi per provincia: Milano: 238 di cui 103 a Milano città; Bergamo: 30; Brescia: 83; Como: 45; Cremona: 12; Lecco: 19; Lodi: 15; Mantova: 23; Monza e Brianza: 70; Pavia: 43; Sondrio: 18; Varese: 55.

