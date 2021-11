Coronavirus, i dati dell’1 novembre: +12 contagi a Monza e Brianza, in calo i ricoveri in Lombardia Scendono i ricoveri Covid in Lombardia e resta basso il tasso di diffusione del nuovo coronavirus, nei dati dell’1 novembre: a Monza e Brianza i contagiati sono 12.

Lombardia in parziale controtendenza rispetto ai dati nazionali dell’epidemia da Covid. Se in Italia negli ultimi giorni sono stati registrati l’impennata dell’indice Rt e l’aumento dei ricoveri, nel territorio regionale il ricorso all’ospedalizzazione diminuisce, per quanto il rapporto tra tamponi e tasso di positività sia in leggero aumento.

È il quadro delineato dai dati diffusi nella giornata del primo novembre, quando a fronte di 29.319 tamponi sono stati identificati 186 nuovi casi di contagio da Sars Cov2 (lo 0,6%, il giorno prima era 0,5%).

Restano al momento 45 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva lombardi, mentre quelle negli altri reparti Covid scendono di 6, attestandosi a 288 in totale. Ci sono però altre 3 vittime, che porta il totale dei morti da inizio pandemia a 34.162.

I dati per provincia: 64 nella città metropolitana di Milano, di cui 20 a Milano città, 29 a Brescia, 13 a Varese, 12 a Monza e Brianza, 10 a Bergamo e Mantova, 9 a Pavia, 6 a Sondrio, 4 a Como e Cremona, 3 a Lecco e 0 a Lodi.

