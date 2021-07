Coronavirus, i dati dell’1 luglio: 14 nuovi casi positivi a Monza e Brianza, terapie intensive sotto quota 50 in Lombardia

Il bollettino della Regione di giovedì 1 luglio 2021: sono 14 i nuovi casi posiivi a Monza e in Brianza, sono 136 in Lombardia con i 35.845 tamponi effettuati e un rapporto di positività stabile di 0,3%. Ricoveri in terapia intensiva sotto quota 50.