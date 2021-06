Coronavirus, i dati dell’1 giugno: +42 nuovi positivi a Monza e Brianza, in Lombardia tasso di positività di 1,2% in calo

Il bollettino della Regione per martedì 1 giugno: 42 nuovi casi positivi a Monza e in Brianza e nessun decesso segnalato, sono 461 in Lombardia con 35.716 tamponi fatti e un tasso di positività di 1,2% in calo rispetto ai giorni precedenti.