Coronavirus, i dati dell’1 dicembre: +237 positivi a Monza e Brianza. In Lombardia il tasso sale a 2%, 24 decessi Il bollettino della Regione di mercoledì 1 dicembre 2021: sono +237 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono 2.503 in Lombardia con 120.763 tamponi effettuati e un tasso di positività salito al 2%. Ventiquattro decessi.

Sono +237 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono 2.503 in Lombardia con 120.763 tamponi effettuati e un tasso di positività salito al 2%. È il bollettino della Regione di mercoledì 1 dicembre 2021. E dice anche di 24 decessi, in un dato nazionale di 103 morti che non si contavano da maggio.

In regione ci sono +5 ricoveri in terapia intensiva (108) e +39 negli altri reparti (887). Le 24 vittime portano il totale a 34.396. Due decessi sono stati registrati a Monza e provincia (2.589).

I nuovi casi per provincia: Milano: 824 di cui 324 a Milano città; Bergamo: 133; Brescia: 359; Como: 148; Cremona: 101; Lecco: 74; Lodi: 40; Mantova: 106; Monza e Brianza: 237; Pavia: 122; Sondrio: 26; Varese: 245.

© RIPRODUZIONE RISERVATA