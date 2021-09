Coronavirus, i dati del 9 settembre: +57 positivi a Monza e Brianza, Lombardia all’1,2% e confermata in “zona bianca” Il bollettino della Regione di giovedì 9 settembre 2021: sono 57 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono 663 in Lombardia con 51.315 tamponi effettuati e un rapporto di positività di 1,2%. Confermata la “zona bianca” anche per la prossima settimana.

Sono 57 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono 663 in Lombardia con 51.315 tamponi effettuati e un rapporto di positività di 1,2%. È il bollettino della Regione di giovedì 9 settembre 2021 a conferma di un trend che mantiene la Lombardia in “zona bianca” anche per la prossima settimana.

In generale sono +3 i ricoveri in terapia intensiva (58), +9 non in terapia intensiva (395), +2 i decessi (33.945). Nessuno di questi in provincia di Monza e Brianza (2.537).

“Anche la settimana prossima la Lombardia sarà in zona bianca - ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in un collegamento tv - Grazie alla vaccinazione stiamo tornando ad ‘essere normali’, a recuperare il tempo perso e a fare tutte ciò che facevamo prima della pandemia anche se bisogna convincere ancora più persone a vaccinarsi. Oggi registriamo un’adesione pari all’87 degli aventi diritto. Nel residuo 13% ci sono coloro che non possono essere vaccinati per patologie e chi per scelta non lo ha fatto fino ad oggi”.

Da qui l’invito ad avere ancora un po’ di cautela e a mantenere gli atteggiamenti virtuosi che stanno consentendo alla Lombardia di rimanere in zona bianca prima di poter dire di essere di nuovo completamente “liberi”.

I nuovi casi per provincia: Milano: 222 di cui 71 a Milano città; Bergamo: 30; Brescia: 84; Como: 6; Cremona: 24; Lecco: 16; Lodi: 15; Mantova: 30; Monza e Brianza: 57; Pavia: 43; Sondrio: 13; Varese: 89.

