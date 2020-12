Coronavirus, i dati del 9 dicembre: +106 nuovi casi a Monza e Brianza Il bollettino della Regione per mercoledì 9 dicembre 2020: sono +106 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (-138 in una settimana), sono +1.233 i positivi in Lombardia con 14.175 tamponi effettuati per un rapporto dell’8,6%. Boom di guariti e dimessi.

Sono +106 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza: -10 rispetto a martedì, -73 da lunedì e -116 da domenica (-138 in una settimana). Sono +1.233 i positivi in Lombardia con 14.175 tamponi effettuati per un rapporto dell’8,6%. Un numero di tamponi più che dimezzato rispetto alle settimane prededenti, comunque in linea con gli ultimi giorni. È il bollettino della Regione per mercoledì 9 dicembre 2020.

In generale ci sono -1 ricoveri in terapia intensiva (766) e -460 nei reparti (5.727), e nuovo boom di guariti e dimessi: +23.090 per un totale complessivo di 320.380, di cui 5.127 dimessi e 315.253 guariti.

Sono +69 i decessi, per un totale di 23.277 persone morte da inizio emergenza. Sei in provincia di Monza e Brianza (1.630).

I nuovi casi per provincia

Milano: 336, di cui 108 a Milano città

Bergamo: 103

Brescia: 265

Como: 22

Cremona: 48

Lecco: 44

Lodi: 12

Mantova: 29

Monza e Brianza: 106

Pavia: 76

Sondrio: 2

Varese: 150.

© RIPRODUZIONE RISERVATA