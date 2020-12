Coronavirus, i dati del 7 dicembre: +179 nuovi casi a Monza e Brianza, numeri in ribasso C’è un generale calo di tutti i dati del bollettino della Regione di lunedì 7 dicembre 2020, compreso il numero dei tamponi: sono +179 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, +1.562 i casi in Lombardia (9,3%).

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-26, 781) e nei reparti (-10, 6.362). I guariti/dimessi sono 1.885 per un totale complessivo di 291.705, di cui 6.616 dimessi e 284.975 guariti.

Sono 56 i decessi, che fanno superare quota 23mila (23.080) persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 441, di cui 181 a Milano città

Bergamo: 72

Brescia: 110

Como: 255

Cremona: 13

Lecco: 129

Lodi: 3

Mantova: 3

Monza e Brianza: 179

Pavia: 29

Sondrio: 13

Varese: 263

