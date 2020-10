Coronavirus, i dati del 6 ottobre: +34 nuovi casi a Monza e Brianza Il bollettino della Regione di martedì 6 ottobre: +34 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, +350 i nuovi positivi in Lombardia. Impennata della città metropolitana di Milano (+153).

Sono +34 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza (7.098), +350 i nuovi positivi in Lombardia (108.666) con 16.020 tamponi effettuati (percentuale pari al 2,1%, dato praticamente raddoppiato). Impennata della città metropolitana di Milano (+153). È il bollettino della Regione di martedì 6 ottobre.

Dei nuovi casi totali 27 sono “debolmente positivi” e 4 a seguito di test sierologico. Sono +373 i guariti/dimessi per totale complessivo di 82.184, di cui 1.355 dimessi e 80.829 guariti. Gli attualmente positivi sono 9.509.

Ci sono un -1 nei ricoveri in terapia intensiva (40) e un +15 non in terapia intensiva (320). Nessuno decesso per conseguenze del coronavirus è stato registrato nelle 24 ore (16.973).

I nuovi casi per provincia

Milano: 153, di cui 81 a Milano città

Bergamo: 23

Brescia: 19

Como: 17

Cremona: 4

Lecco: 9

Lodi: 2

Mantova: 15

Monza e Brianza: 34

Pavia: 12

Sondrio: 8

Varese: 35

© RIPRODUZIONE RISERVATA