Coronavirus, i dati del 6 gennaio: +175 positivi a Monza e Brianza, superata quota 1.800 vittime (+4) Il bollettino della Regione per mercoledì 6 gennaio 2021: sono +175 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono +2.952 i nuovi positivi in Lombardia con 28.462 tamponi effettuati per un rapporto di 10,3%. In Brianza superata quota 1.800 vittime.

Sono +175 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono +2.952 i nuovi positivi in Lombardia con 28.462 tamponi effettuati per un rapporto di 10,3%. È il bollettino della Regione per mercoledì 6 gennaio 2021.

Sono 891 i nuovi positivi al coronavirus registrati a Monza e Brianza negli ultimi sette giorni: l’evoluzione da giovedì scorso è stata 161, 233, 131 sabato e poi 55, 73 lunedì e martedì 63.

I dati dicono anche che i guariti e dimessi sono +2.486, che portano il totale 412.034 di cui 3.474 dimessi e 408.560 guariti. In terapia intensiva ci sono 4 pazienti in meno ( 471), ma sono ancora in crescita i ricoveri negli altri reparti: +80 per un totale di 3.424.

I decessi nelle ultime ventiquattro ore sono stati in Lombardia 92, che porta il totale a 25.498. Quattro in provincia di Monza e Brianza per superare quota 1.800 (1.801).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 727 di cui 310 a Milano città

Bergamo: 136

Brescia: 681

Como: 159

Cremona: 115

Lecco: 88

Lodi: 89

Mantova: 274

Monza e Brianza: 175

Pavia: 291

Sondrio: 77

Varese: 95

