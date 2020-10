Coronavirus, i dati del 5 ottobre: +96 nuovi casi a Monza e Brianza, il dato più alto in Lombardia Il bollettino di Regione Lombardia per lunedì 5 ottobre 2020: Sono +96 i nuovi casi positivi registrati in provincia di Monza e Brianza, +251 in Lombardia.

Trend in crescita dei nuovi positivi a Monza e Brianza: sono +96 i nuovi casi registrati in provincia nel bollettino di lunedì 5 ottobre (7.064 in totale). Il dato peggiore tra le province, su cui pesano forse anche gli esiti dei tamponi nelle scuole. Erano stati +50 domenica, +48 sabato, +28 venerdì. Sono invece +251 i nuovi positivi in Lombardia con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%.

Dei nuovi positivi lombardi 44 sono ’debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico. Sono +78 i guariti/dimessi per un totale complessivo di 81.811, di cui 1.368 dimessi e 80.443 guariti.

Sono +2 i ricoverati in terapia intensiva (41), +9 i ricoverati non in terapia intensiva (305). Ancora +2 i decessi per un totale complessivo di 16.973 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 87, di cui 51 a Milano città

Bergamo: 9

Brescia: 3

Como: 1

Cremona: 1

Lecco: 11

Lodi: 0

Mantova: 3

Monza e Brianza: 96

Pavia: 6

Sondrio: 3

Varese: 16

