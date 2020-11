Coronavirus, i dati del 5 novembre: ancora +898 nuovi casi a Monza e Brianza, +139 decessi in Lombardia Il bollettino della Regione per giovedì 5 novembre 2020: ancora +898, come mercoledì, i nuovi casi a Monza e in Brianza, sono +8.822 (in aumento) quelli in Lombardia. Anche +139 i decessi.

Sono ancora +898, come mercoledì, i nuovi casi a Monza e in Brianza, sono +8.822 (in aumento) quelli in Lombardia con 41.544 tamponi eseguiti per un rapporto pari al 21,2% (in risalita). È il bollettino della Regione per giovedì 5 novembre 2020.

Si registrano +892 guariti/dimessi per un totale complessivo di 102.502, di cui 5.580 dimessi e 96.922 guariti. Ma sono +139 i decessi per un totale di 17.987. Sono 445 in tutta Italia, sono stati +13 a Monza e Brianza (1.030).

Per quanto riguarda i ricoveri ci sono +15 ingressi in terapia intensiva (522) e +300 in altri reparti (5.318).

A livello locale sono +163 i nuovi casi registrati a Monza città secondo i dati regionali e anche Brugherio ha superato la soglia dei mille casi (1.023).

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.654, di cui 1.367 a Milano città

Bergamo: 252

Brescia: 703

Como: 615

Cremona: 197

Lecco: 189

Lodi: 173

Mantova: 231

Monza e Brianza: 898

Pavia: 578

Sondrio: 115

Varese: 973.

