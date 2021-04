Coronavirus, i dati del 5 aprile: +295 contagi a Monza e Brianza, altre 74 vittime in Lombardia Non cambia il tasso di positività al nuovo coronavirus in Lombardia, stabile attorno al 7,2% dei test effettuati: a Monza e Brianza si traduce in 295 nuovi contagi.

Sono 295 i nuovi positivi al coronavirus a Monza e Brianza nel giorno di Pasquetta: lo dicono i dati della Regione Lombardia. Stando ai risultati di 41.537 tamponi realizzati, in tutto il territorio regionale sono stati individuati altri 3.003 casi di contagio al Sars Cov2, con un tasso di positività analogo a quello del giorno precedente (era 7,1%, è 7,2%).

In Lombardia si registra ancora una volta il calo di pazienti ricoverati in ospedale, sceso a 6.622 persone, ma sale di 2 quello degli ammalati in terapia intensiva (ora 864). Con altri 74 morti, il numero totale delle vittime lombarde della pandemia in un anno è di 31.130 .

I casi per provincia

Milano e città metropolitana: 751

Brescia: 655

Monza e Brianza: 295

Bergamo: 278

Como: 188

Varese: 162

Mantova: 144

Cremona: 139

Lecco: 111

Pavia: 111

Sondrio: 66

Lodi: 45

