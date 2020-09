Coronavirus, i dati del 30 settembre: +25 nuovi casi a Monza e Brianza (6.820) Il bollettino della Regione di mercoledì 30 settembre 2020: +25 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, +201 in Lombardia e anche +236 guariti e dimessi.

Sono +25 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, +201 (106.727) in Lombardia per una percentuale pari all’1% e anche +236 guariti e dimessi. È il bollettino della Regione di mercoledì 30 settembre 2020.

I nuovi casi sono stati rilevati in seguito a 18.804 tamponi effettuati (totale complessivo: 2.108.944) e si tratta di 22 ’debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico. Gli attualmente positivi sono 9.060.

I guariti/dimessi salgono a 80.712, di cui 1.491 dimessi e 79.221 guariti. Più 1 caso in terapia intensiva (34), -9 i ricoverati non in terapia intensiva (306). Sono +4 i decessi per un totale complessivo di 16.955 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia.

Milano: 58, di cui 21 a Milano città

Bergamo: 16

Brescia: 27

Como: 4

Cremona: 4

Lecco: 5

Lodi: 6

Mantova: 10

Monza e Brianza: 25

Pavia: 17

Sondrio: 4

Varese: 17

