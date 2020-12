Coronavirus, i dati del 30 novembre: +332 nuovi casi a Monza e Brianza, più di 200 decessi in Lombardia Il bollettino della Regione per lunedì 30 novembre 2020: +332 i nuovi positivi a Monza e in Brianza in un quadro generale di numeri in calo soprattutto per quanto riguarda i tamponi. Sono +1.929 i nuovi casi in Lombardia con 16.987 tamponi effettuati per un rapporto dell’11,3%. Sempre alto il numero dei decessi: sono 208, di cui 26 a Monza e Brianza.

Sono +332 i nuovi positivi a Monza e in Brianza in un quadro generale di numeri in calo soprattutto per quanto riguarda i tamponi. Sono +1.929 i nuovi casi in Lombardia con 16.987 tamponi effettuati per un rapporto dell’11,3%. È il bollettino della Regione per lunedì 30 novembre 2020.

Per quanto riguarda i ricoveri si registra un -1 sulle terapie intensive (906) e +33 non in terapia intensiva (7.433), sono 8.940 i guariti/dimessi ma sono +208 i decessi per un totale di 21.855 persone morte da inizio emergenza; +26 sono stati registrati in provincia di Monza e Brianza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 940, di cui 345 a Milano città

Bergamo: 104

Brescia: 122

Como: 33

Cremona: 50

Lecco: 92

Lodi: 16

Mantova: 8

Monza e Brianza: 332

Pavia: 64

Sondrio: 27

Varese: 94.

© RIPRODUZIONE RISERVATA