Coronavirus, i dati del 3 novembre: +838 nuovi casi a Monza e Brianza, 117 decessi in Lombardia Il bollettino di Regione Lombardia per martedì 3 novembre 2020: +838 nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza e +6.804 in Lombardia con 32.337 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21%. Ma anche 117 decessi. In Brianza superata la soglia di mille vittime.

Più 838 nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza e +6.804 in Lombardia con 32.337 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21% (leggermente in calo rispetto a lunedì). È il bollettino di Regione Lombardia per martedì 3 novembre 2020. Si registrano anche 2.539 nuovi guariti/dimessi per un totale complessivo di 100.115, di cui 4.815 dimessi e 95.300 guariti.

Ma continuano a crescere i ricoveri: sono +40 gli ingressi nelle terapie intensive per un totale che sale a 475 e +334 i ricoveri in altri reparti per un totale di 4.740.

Torna alto il numero dei decessi: +117 in un giorno è un dato che riporta a prima dell’estate. In tutto sono 17.752 le persone morte in Lombardia da inizio emergenza. Alto anche il dato nazionale: +353 vittime, il dato più alto dal mese di maggio.

Quattordici decessi aggiornano il dato di Monza e Brianza che così supera quota 1000: sono 1.005 in totale.

In provincia i dati regionali registrano +110 nuovi casi a Monza (3.230) e poi un incremento stabile negli altri comuni che hanno superato la soglie dei mille positivi: Seregno +53 (1.129), Limbiate +36 (1.114), Lissone +52 (1.111), Desio +45 (1.087).

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.829, di cui 999 a Milano città

Bergamo: 185

Brescia: 99

Como: 459

Cremona: 107

Lecco: 169

Lodi: 58

Mantova: 230

Monza e Brianza: 838

Pavia: 294

Sondrio: 150

Varese: 1.192.

