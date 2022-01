Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, i dati del 29 gennaio: 1.284 nuovi casi a Monza e in Brianza, calano i contagi in Lombardia Sono stati 18.555 nuovi casi in Lombardia (venerdì 28 gennaio 21.329) su 167.214 tamponi effettuati. In regione sempre nelle ultime 24 ore - secondo il quotidiano bollettino diramato dal Ministero della Salute - ci sono stati 88 decessi (il 28 gennaio 77).

Sono stati 1.284 i nuovi contagi Covid in provincia di Monza e Brianza nelle ultime 24 ore (venerdì 28 gennaio +1.849) a fronte di 18.555 nuovi casi in Lombardia (venerdì 28 gennaio 21.329) su 167.214 tamponi effettuati. In regione sempre nelle ultime 24 ore - secondo il quotidiano bollettino diramato dal Ministero della Salute - ci sono stati 88 decessi (il 28 gennaio 77), che hanno portato il numero delle vittime a 37.046 da inizio emergenza.

Passando ai ricoveri, 3.072 i pazienti con sintomi dei quali 254 in terapia intensiva, 398.766 le persone in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 1.669.968 (+23.118). Gli attualmente positivi in totale sono 402.092 (-4.651).

I nuovi contagi per provincia: Milano 5353, Brescia 2789, Varese 1529, Monza e Brianza 1294, Como 1909, Bergamo 1036, Pavia 1130, Mantova 1001, Cremona 729, Lecco 488, Lodi 411, Sondrio 325.

