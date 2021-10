Coronavirus, i dati del 28 ottobre: +39 positivi a Monza e Brianza, il tasso di positività allo 0,4%. Lombardia ancora zona bianca, “ma facciamo attenzione”

Resta basso il tasso di positività in Lombardia: lo 0,4% in una giornata, il 28 ottobre, in cui sono stati registrati 570 casi di contagio da nuovo coronavirus. In Brianza sono 39, scendono i ricoveri. Moratti: “Ancora zona bianca, ma contagio è risalito. Continuare con le vaccinazioni, non abbassiamo la guardia”.