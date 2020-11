Coronavirus, i dati del 28 novembre: +201 positivi in provincia di Monza e Brianza, in regione calano i ricoveri I dati diramati dalla regione: In Lombardia registrati 4.615 nuovi contagi e 119 decessi. In calo i ricoveri, anche quelli in terapia intensiva. Il numero dei tamponi effettuati è 37.286 i nuovi positivi sono il 12,3%.

Sono stati 201 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Monza e Brianza nelle ultime 24 ore: i dati del 28 novembre sono stati diramati come sempre dalla Regione. In Lombardia registrati 4.615 nuovi contagi e 119 decessi. In calo i ricoveri, anche quelli in terapia intensiva. Il numero dei tamponi effettuati è 37.286 i nuovi positivi sono il 12,3%. I guariti/dimessi sono 4.736.

I dati di oggi: i tamponi effettuati: 37.286, totale complessivo: 4.027.257; i nuovi casi positivi: 4.615 (di cui 432 ‘debolmente positivi’ e 63 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 250.832 (+4.736), di cui 6.290 dimessi e 244.542 guariti; in terapia intensiva: 919 (-6); i ricoverati non in terapia intensiva: 7.616 (-253); i decessi, totale complessivo: 21.512 (+119).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.748, di cui 641 a Milano città;

Bergamo: 250;

Brescia: 360;

Como: 448;

Cremona: 97;

Lecco: 168;

Lodi: 117;

Mantova: 209;

Monza e Brianza: 201;

Pavia: 269;

Sondrio: 63;

Varese: 585

