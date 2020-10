Coronavirus, i dati del 27 ottobre: +1.362 nuovi casi a Monza e Brianza, oltre 5mila in Lombardia Il bollettino di Regione Lombardia per martedì 27 ottobre 2020: sono +1.362 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, mai così tanti in un giorno. E +5.035 i nuovi positivi in Lombardia per una percentuale pari al 16,8%.

Sono +1.362 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, mai così tanti in un giorno. E sono +5.035 i nuovi positivi il Lombardia con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8%. È il bollettino di Regione Lombardia per martedì 27 ottobre 2020.

Salgono i numeri di Monza e Brianza, anche per la mole di tamponi cui è sottoposta la popolazione scolastica che entra nelle statistiche: secondo i dati regionali sono +193 i positivi a Monza, +112 a Limbiate, +82 a Cesano Maderno, una settantina a Desio (+79), Lissone (+72), Seregno (+73).

Per un altro +418 nella stima di guariti/dimessi per un totale complessivo di 90.774, di cui 3.284 dimessi e 87.490 guariti, in regione aumentano di 29 unità i ricoveri in terapia intensiva (271) e di +256 quelli negli altri reparti (2.715).

Sono +58 i decessi per un totale complessivo di 17.310 persone morte da inizio emergenza; 948 (+4) in provincia di Monza e Brianza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.940, di cui 768 a Milano città

Bergamo: 93

Brescia: 170

Como: 215

Cremona: 128

Lecco: 198

Lodi: 130

Mantova: 105

Monza e Brianza: 1.362

Pavia: 188

Sondrio: 107

Varese: 263

