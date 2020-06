Coronavirus, i dati del 27 giugno: in Brianza 5 contagi in più, in Lombardia 77 Cinque contagi in più in Brianza e 77 in Lombardia: sono questi i dati di oggi dei contagi del coronavirus in regione. Ancora due morti. Quasi 10mila tamponi

“I dati di oggi - spiega l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera- evidenziano un calo di 86 pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (415 nel complesso) e di 4 persone in terapia intensiva (43 in totale). Dei 77 casi odierni, 32sono debolmente positivi e 21 derivano da tamponi determinati da test sierologico. Le campagne di screening e le azioni di sorveglianza sul territorio messe in atto da Regione Lombardia, che permettono di monitorare tempestivamente lo sviluppo di eventuali situazioni critiche, stanno garantendo risultati importanti. Non abbasseremo la guardia”.

