Coronavirus, i dati del 26 aprile. Nella provincia di Monza i positivi sono 60 in più. In Lombardia cresciuti di 920 unità Crescita contenuta per la provincia di Monza relativamente ai contagi da coronavirus: sono stati 60 in più, mentre nella Regione sono stati 920. In entrambi i casi la crescita è superiore a quella dei giorni precedenti

Crescono ancora, e un po’ più di ieri, i contagi nella provincia di Monza e Brianza. Questa volta sono stati 60 in più contro i 45 del giorno precedente, portando il totale dei contagiati brianzoli a 4.477.

La crescita del dato complessivo lombardo segue la tendenza di quello brianzolo, i positivi in più, rilevati sulla base di quasi 11mila tamponi, sono stati, infatti 920 in più e in generale ammontano a 72.889.

Per quanto riguarda gli altri dati sono in diminuzione i malati in terapia intensiva, 706, meno 18 rispetto al giorno precedente. I decessi (13.325) sono stati 56 in più, i ricoverati (8.481) 8 in meno, i dimessi sono cresciuti di 890 e superano quota 47mila.

