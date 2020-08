Coronavirus, i dati del 26 agosto: +15 positivi a Monza e Brianza, +269 in Lombardia (214 con meno di 50 anni) Il bollettino aggiornato della Regione. Contagi in aumento ma numeri determinati da un record di tamponi e dai rientri dalle vacanze estive. A livello nazionale, +1.367 i positivi rispetto al 25 agosto, (+0,5%; ieri +878).

Altri 15 nuovi positivi al coronavirus nelle 24 ore tra martedì 25 e mercoledì 26 agosto a Monza e in Brianza mentre sono 269 i nuovi casi in regione (a fronte dell’altissimo numero di tamponi effettuati, pari a 16.561). Per il secondo giorno consecutivo non si è registrato alcun decesso; 87 i nuovi guariti e dimessi.

“Relativamente ai dati di oggi – spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera – circa 2/3 delle nuove positività sono determinate da rientri in Lombardia dall’estero. Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni. Il 93% dei cittadini testati è italiano: il 56 rientrava dalla Grecia, il 40 dalla Spagna, il 2 dalla Croazia e altrettanti da Malta. Fra gli stranieri sottoposti a tampone, il 52% proviene dalla Spagna, il 43 dalla Grecia e il 5 dalla Croazia».

A livello nazionale, +1.367 i positivi rispetto al 25 agosto, (+0,5%; ieri +878); +13 i decessi (+4) e sono state dimesse altre 314 persone (+0,1%; +353). Attualmente i soggetti positivi al Covid-19 certi sono 20.753 (+1.039, +5,3%; +519). Sono 1.055 i pazienti ricoverati con sintomi (-3, -0,3%; +13), dei quali 69 in terapia intensiva (+3, +4,6%; ieri +1).

© RIPRODUZIONE RISERVATA