Coronavirus, i dati del 25 marzo: +444 nuovi casi a Monza e Brianza Il bollettino della Regione per giovedì 25 marzo 2021: sono +444 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +5.046 i n Lombardia con 59.696 tamponi effettuati e un rapporto di positività dell’8,4%. Stabili le terapie intensive.

Sono +444 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +5.046 i n Lombardia con 59.696 tamponi effettuati e un rapporto di positività dell’8,4%. È il bollettino della Regione per giovedì 25 marzo 2021.

Non ci sono nuovi ingressi in terapia intensiva, che restano 845, e ci sono -46 presenze negli altri reparti (7.132 ricoverati).

Ancora alto in numero dei decessi: +100 per un totale totale complessivo di 30.185 persone morte da inizio emergenza.

I guariti/dimessi sono 3.040 per un totale complessivo d 580.733, di cui 6.025 dimessi e 574.708 guariti.

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.325 di cui 524 a Milano città; Bergamo: 388; Brescia: 623; Como: 421; Cremona: 169; Lecco: 197; Lodi: 98; Mantova: 354; Monza e Brianza: 444; Pavia: 316; Sondrio: 106; Varese: 495.

© RIPRODUZIONE RISERVATA