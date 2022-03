Coronavirus, i dati del 24 marzo: 784 nuovi casi a Monza Brianza, i numeri della Lombardia (11,8%) Il bollettino della Regione di giovedì 24 marzo 2022: sono 784 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 9.300 in Lombardia con 78.153 tamponi effettuati e un tasso di positività di 11,8%. Trentaquattro i decessi in regione.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, sono in leggero ma costante rialzo quelli nei reparti ordinari: sono -6 in terapia intensiva (41) e +25 negli altri reparti. Ci sono 34 decessi per un totale complessivo di 39.141 da inizio emergenza. Il totale di Monza e Brianza è aggiornato a 2.983 (+5 da martedì 22 marzo).

I nuovi casi per provincia: Milano: 3.102 di cui 1.492 a Milano città; Bergamo: 566; Brescia: 1.103; Como: 560; Cremona: 308; Lecco: 378; Lodi: 132; Mantova: 411; Monza e Brianza: 784; Pavia: 476; Sondrio: 133; Varese: 956.

